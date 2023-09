Politica

Giovedì, 7 settembre 2023 Violenza sulle donne, la deputata dei 5 Stelle in lacrime in Aula: "Conosco bene questo dramma, l'ho vissuto" La commozione di Daniela Morfino intervenuta in Aula alla Camera durante il dibattito sul progetto di legge sulle vittime di violenza domestica e di genere