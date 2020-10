(Agenzia Vista) Bruxelles, 12 ottobre 2020 Von der Leyen: "Ora regole viaggi comuni, test o quarantene per chi viene da zone arancioni o rosse" "Molti governi nazionali hanno introdotto restrizioni di viaggio negli ultimi mesi. Ciò ha portato a un mosaico di misure. In tutta l'UE, abbiamo codici colore diversi, criteri diversi e regole diverse sui test e la quarantena. È difficile sapere dove puoi viaggiare, quali regole devi seguire quando arrivi e quali regole si applicano quando torni a casa. Dobbiamo coordinare queste misure, per rendere la vita più facile agli europei. Più chiare sono le regole, meglio i cittadini possono affrontarle. Questo è il motivo per cui la Commissione europea ha avanzato una proposta tempo fa. La sua adozione da parte dei governi nazionali porterà ora chiarezza alle persone. La nostra proposta porterà un codice colore comune, basato su criteri comuni. Definirà tutte le regioni dell'Unione europea in base al livello di rischio. Rosso, arancione, verde: questi colori si rifletteranno su un'unica mappa per tutta l'UE. Tutti possono controllare online, sul nostro sito Reopen EU. Non ci saranno restrizioni se viaggi da una regione "verde". Quando viaggi da una regione "arancione" o "rossa", i governi nazionali potrebbero chiederti di fare il test o di sottoporsi a quarantena. I governi forniranno informazioni chiare e tempestive prima di introdurre tali misure. E quelli con una ragione essenziale per viaggiare, come i lavoratori dei trasporti, o quelli che viaggiano per importanti motivi familiari, non saranno tenuti a sottoporsi alla quarantena. Questo nuovo sistema renderà le cose più facili per i cittadini. Sono contento che abbiamo trovato questa soluzione insieme ". Così la Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev