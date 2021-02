(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2021 Zingaretti: "Congresso Pd? Credo che decideremo in assemblea" "Siamo d'accordo che vada riaperto un dibattito sul futuro dell'Italia e oggi possiamo farlo a testa alta. Molti lo dimenticano, ma il dibattito nel 2018 era su scioglimento sì o no. Abbiamo ricollocato il Pd come principale forza politica in Italia, alle ultime elezioni il Pd è stato il partito più votato. Dobbiamo decidere la forma più schietta per fare questo dibattito, senza astio". Lo ha detto Nicola Zingaretti a radio Immagina. Radio immagina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev