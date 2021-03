@AstroSamantha torna su ISS, Saccoccia (Asi): momento importante

Roma, 3 mar. (askanews) - "È un momento importante il ritorno in volo di Samantha Cristoforetti sulla Stazione spaziale, fa parte di un programma di supporto all'esplorazione spaziale che il nostro Paese sta facendo da tempo e intende continuare a fare. Quello che è stato annunziato oggi è la conferma della risposta all'impegno italiano da parte dell'Esa quando alla ministeriale di Siviglia ci venne promesso di far volare Samantha nel 2022 e questa promessa è stata mantenuta. È un altro tassello dell'importanza del contributo italiano all'esplorazione dello Spazio".Così ad askanews il presidente dell'Asi, Giorgio Saccoccia commentando la notizia della seconda missione spaziale di lunga durata affidata dall'Esa per il 2022 all'astronauta italiana, Samantha Cristoforetti.