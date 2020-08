Al via Ferragostia, 7 giorni di visite ed eventi a Ostia Antica

Roma, 10 ago. (askanews) - L'Estate Romana torna nel Borgo di Ostia Antica, dal 10 al 16 agosto, con visite guidate performative, concerti, teatro urbano, incursioni musicali e molto altro, per una quarta edizione ancora più ricca di eventi culturali dedicati a tutta la famiglia nella meravigliosa cornice del Borgo di Ostia Antica.L'Associazione Affabulazione, ideatrice del progetto, quest'anno ha raddoppiato le giornate dedicate alle visite guidate performative a cura di Visit Ostia Antica: 4 giornate dedicate all'edu-tainment e 3 agli spettacoli dunque, per una settimana intera di festa gioiosa nel culmine dell' estate.Chiara Becchimanzi, del Comitato Artistico Ferragostia: "Per quest'anno proponiamo una settimana intera di eventi gratuiti, multidisciplinari per tutte le età, che interpreteranno al meglio gli obiettivi della manifestazione: associare la performance alla valorizzazione dei luoghi e alla narrazione della loro memoria storica".Ferragostia 2020, nell'edizione "covid", manterrà la sua anima di grande festa partecipata, ma lo farà in sicurezza con ingressi contingentati (10 persone a turno per le visite, 50 o 80 persone a seconda degli spettacoli), fruizione in piena sicurezza in ottemperanza a tutte le norme anti Covid e prenotazioni obbligatorie, rese agevoli dalla piattaforma Eventbrite, i cui link, divisi per evento, saranno disponibili sulla pagina fb FerragOstia Antica.Il programma:Si comincia quindi nel pomeriggio del 10 e 11 agosto con Traiano è morto, viva Traiano! Giulio II nelle vesti dell'"optimus princeps". Una speciale visita guidata performativa al Borgo di Ostia Antica e al Salone Riario nell'episcopio della Chiesa di Sant Aurea.Il 12 e 13 agosto in scena Le "vite parallele" di due donne opposte: una domina e la sua schiava nella Roma imperiale, visita guidata performativa al Parco archeologico di Ostia Antica.Il 14, 15 e 16 agosto, sarà la volta di tre ricche serate di performance urbane, che animeranno le strade e gli scorci del Borgo: il 14 alle 21 Circo-Teatro con gli eccentrici Dadarò in "INCOMICA". Tra gags esilaranti e trucchi sorprendenti. Alle 22.30 si proseguirà con ArteMakìa in "On The Road": cinque personaggi intraprendono un viaggio per ritrovare sé stessi, in un delicato equilibrio tra circo e teatro, un intenso sistema tra gesti, acrobazie mozzafiato, musica, luci e scenografia.Il 15 agosto sarà la volta della serata dedicata alla musica con Drum Rum Theatre, alle 21.00, con "Der Monologue", un gioco con gli stereotipi dei generi artistici, che fa incontrare e scontrare Musica e Teatro in una relazione rocambolesca ed esilarante; alle 22.30, Mark Di Giuseppe in Trash Man Blues: un vero e proprio uomo orchestra, che utilizza strumenti musicali ricavati dal riciclaggio di oggetti di uso comune, per un repertorio blues tutto da ascoltare. A chiudere la serata, alle 23.00, la Zastava Orkestar in "Zzingheri di maremma". Il gruppo è composto da elementi provenienti da alcune tra le migliori orchestre dell'Alta Maremma e non solo. Gli strumenti usati sono rigorosamente acustici (ottoni, fiati e percussioni). Il repertorio prevede brani della tradizione popolare balcanica, oltre ad arrangiamenti e composizioni originali.Spazio alle contaminazioni il 16 agosto a partire dalle 21.30 con Marco Tizianel e Flavia Bussolotto in "Anima Blu", il mondo silenzioso di Marc Chagall ha trovato la sonorità. L'incontro tra i corpi dei due attori e le immagini pittoriche avviene all'interno di un dispositivo scenografico che consente la realizzazione di figure ibride tra il reale e il fantastico. Si proseguirà alle 22.30 con Silent disco: tre playlist differenti, trecento cuffie, Dj Set in Silent Disco, un costume tutto internazionale che prevede la distribuzione di cuffie per l'ascolto autonomo (e silenzioso all esterno) della musica scelta live dal dj: divertirsi nelle calde serate di Ferragosto con un esperienza unica, nel segno del totale rispetto per il luogo ospite e la sua comunità.