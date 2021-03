Al via il Festival di Sanremo, e c'è il primo positivo al Covid

Roma, 2 mar. (askanews) - Prende il via la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Un'edizione particolare, al tempo di mascherine e tamponi, senza pubblico in sala, pochi i fan per le strade della città ligure, diventata zona rossa proprio negli ultimi giorni. Un festival blindato, che punta a lanciare un messaggio di rinascita e di speranza per la musica, per l'intero settore della cultura.La musica al centro della kermesse, condotta dalla coppia Amadeus e Fiorello, già ribattezzata Amarello. "Finalmente è arrivato il 2 marzo. E' un giorno che aspettavamo da tempo. La preparazione di questo Festival è sembrata più lunga, ci sembra sia passata un'eternità. Ma ci siamo. Sarà una serata particolare, sono molto contento perché quello che c'è stasera incuriosisce me per primo".Sul palco, nella prima serata, ci sarà la giovane attrice Matilda De Angelis, reduce dal successo di The Undoing. "Sono super contenta, super emozionata di essere qui. La prima volta che ho visto il palco dell'Ariston mi sono messa a piangere. È un palco assolutamente magico, un palco assurdo che tira fuori il meglio e il peggio di tutti. Io spero di tirare fuori il meglio di me".Scende in campo, o meglio sul palco, anche l'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, che in conferenza stampa ha risposto ai giornalisti sulle polemiche con il campione Nba Lebron James, con il quale Ibra aveva polemizzato per il suo impegno politico. "La politica divide il mondo. Noi facciamo qualcosa per unire. Nessuno puntava al razzismo. Gli atleti devono fare gli atleti e i politici la politica".Per il direttore di Rai1, Stefano Coletta, sarà il Festival di tutti. "Quest'anno mi sento di dire, senza retorica, che è il festival di tutti perché come quando durante il lockdown il canto è stata la manifestazione espressiva che urlava la prigionia, c'è voglia di quella stessa musica in un tempo non di normalità ma di riapertura alla vita. Questa edizione così speciale senza questo pubblico all'Ariston sarà il festival di tutti".Si parte dunque, con la musica. Nella prima serata quattro giovani e 13 big: la prima a salire sul palco dell'Ariston sarà Arisa. Ed arriva già il primo positivo: è un membro dello staff di Irama che questa sera non canterà, lasciando il posto a Noemi.