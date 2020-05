Arisa canta "È un Briccone" in Lilli e il Vagabondo live action

Roma, 14 mag. (askanews) - Ecco Arisa che interpreta "È un Briccone" (He's a Tramp) nella versione italiana di "Lilli e il Vagabondo", il live action ispirato al classico di animazione Disney del 1955, ora disponibile in streaming su Disney+.E' una delle canzoni più iconiche del cartoon - scritta e interpretata da Peggy Lee nell'originale - e nella nuova versione dall'attrice e cantautrice Janelle Monàe.La storia della cagnolina viziata e coccolata, un'American Cocker Spaniel, che perde le attenzioni dei suoi padroni e si ritrova sola in quartiere ostile dove incontra un coraggioso meticcio randagio che le mostra il mondo fuori dalle mura domestiche, ha divertito intere generazioni. E il nuovo film è una romantica avventura che mescola live action e animazione fotorealistica.Arisa canta il brano intonato da Gilda, una femmina di pechinese che Lilli incontra in canile. Universal Music ha rilasciato l'intera colonna sonora digitale del film, con le musiche di Joseph Trapanese che ha mescolato elementi nostalgici esplorando il periodo storico e le origini del jazz a suoni contemporanei per renderlo un film ancora attuale e intramontabile.