Brignano nella terza puntata del suo nuovo show “Un’ora sola vi vorrei” - 5 puntate in prima serata su Rai2 prodotte da ITVMovie – apre vestendo contemporaneamente i panni del Papa e del Cardinale Becciu in una rivisitazione in chiave satirica del brano “Non amarmi” che diventa “Non cazziarmi”. Nel testo che ripercorre lo scandalo che ha scosso in questi giorni il Vaticano, la chiusa è per il Papa “Ti degrado a chierichetto”.

www.raiplay.it