Brignano, ironia su INPS e coming out Gabriel Garko

RAI2: ENRICO BRIGNANO IN TV, IRONIA SU INPS E COMING OUT DI GABRIEL GARKO “SIGNORE E SIGNORINI, NON SONO UN ATTORE!”

Nell’esilarante monologo di apertura della seconda puntata del suo nuovo show “Un’ora sola vi vorrei” - 5 puntate in prima serata su Rai2 prodotte da ITVMovie – Enrico Brignano ha analizzato in chiave ironica la più stretta attualità della settimana: dall’ultimo scandalo INPS al presunto coming out di Gabriel Garko: “c’è stato un equivoco, ho cercato di tenerlo nascosto, non so se si capiva mentre recitavo ma era il segreto di pulcinella… ha fatto coming out: ‘Signore e Signorini… io non sono un attore!”.