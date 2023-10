Crozza/Giuntoli «Uno prende un calciatore pensando sia la fidanzata giusta ma poi scopre che non lava, cucina e stira e pensi: questa me fa mangiare tonno in scatola»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – c’è una new entry tra le maschere di Maurizio Crozza, dopo le dichiarazioni sessiste del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, che ha paragonato un acquisto flop ad “una fidanzata che non lava, cucina e stira”: «Uno prende un calciatore pensando che sia la fidanzata giusta…la porti a cena e intanto le guardi le mani, e pensi: “La saprà fare la lavatrice con quelle unghie?” Poi osservando meglio le mani…ti accorgi che non ha mai usato la varechina piegata a lavare sui trogoli perché i dorsi delle mani non sono screpolati che è tipico delle donne che servono a qualcosa. Ma anche piccole bruciature causate da schizzi di olio durante la frittura di paranza. E pensi: “Questa me fa mangiare il tonno in scatola!” E inizi a dubitare. [...] a quel punto pensi: “Era meglio se mi portavo a casa un calciatore”». Iscriviti alla newsletter