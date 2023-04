Crozza/monologo: “Invece che abbattere l’inflazione abbattiamo un orso”

FRATELLI DI CROZZA torna con un nuovo monologo – il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - di Maurizio Crozza sulla priorità di questi giorni, l’abbattimento dell’orso Jj4: “abbattere l’orso è un po’ più facile ma se adesso mi ammazzi l’orso poi di cosa parli? Ma infatti, azzardo, la butto lì, anche i tagli all’indicizzazione delle pensioni sarebbe stato un argomento... Ma chi se ne frega dei pensionati? Alla peggio li abbattiamo come gli orsi. Certo, nella manovra economica di questa settimana non c’era solo questo, si parlava anche di ‘moderazione salariale’ ma è naturale, vorrai mica alzare i salari nel paese che ce li ha più bassi d’Europa? Figurati se dobbiamo parlare del costo della vita quando c’è il problema dell’orso. E il PNRR? ‘C’è un orso! lì nel bosco!’. Quella che stiamo adesso vivendo in Italia non è politica: è il “Boschetto della Fantasia”. Anzi, ci stanno già venendo i piedi di balsa.”

