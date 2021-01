Emma Stone è incinta, l'attrice paparazzata con il pancione

Roma, 5 gen. (askanews) - Le foto del pancione pubblicate dal Daily Mail lasciano poco spazio all'immaginazione. Emma Stone, 32 anni, è incinta del suo primo figlio con Dave McCary. Il tabloid cita anche fonti che confermerebbero l'indiscrezione.Paparazzata in tenuta sportiva, cappellino e scarpe da ginnastica, a passeggio per Los Angeles con un'amica mentre si tiene la pancia, l'attrice americana premio Oscar per "La la Land" secondo voci mai confermate si sarebbe anche sposata in gran segreto subito dopo il lockdown qualche mese fa con il comico e regista del Saturday Night Live, 35enne.La coppia, unita dal 2017 è stata sempre riservatissima sulla vita privata.A riprova della gravidanza ci sarebbe anche la notizia di un mese fa che Emma Stone ha rinunciato al prossimo lavoro di Damien Chazelle, già regista di "La La Land", "Babylon", un'epopea sulla Old Hollywood di cui però causa pandemia sono slittate le riprese. Resta in programmazione per Natale 2021 ma con l'incertezza Covid è tutto in forse. E con un figlio in arrivo, a quanto pare, ancora di più.