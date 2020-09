Enrico Papi da Sarabanda a Name That Tune: "E quel sogno su Sanremo..."

Di Giordano Brega

Enrico Papi torna con un super quiz musicale: ecco Name That Tune Indovina La Canzone, un Sarabanda 2.0 che sbarca su TV8 con super ospiti vip come concorrenti. Dello storico programma Mediaset " mantiene due giochi, il 7×30 e l'asta musicale", ha spiegato in conferenza stampa. "La differenza è che il 7×30 dispone di jolly conquistati nelle prove precedenti. Più jolly si conquistano, più si dispone di aiuti. Si può quindi riascoltare la canzone per dieci secondi e provare a indovinare la canzone. Sono tutti giochi che da casa permettono al telespettatore di giocare. Non è un game, non è solo un game, ma è un vero e proprio show. Un grande varietà molto largo. Faremo esibire i componenti dei due team e diventa qualcosa di geniale. Abbiamo avuto la reunion tra Sabrina Salerno e Jo Squillo, abbiamo fatto cantare l'Ave Maria a Suor Cristina e Morgan. Elettra Lamborghini e Suor Cristina saranno le prime a sfidarsi al 7×30". Non ci sono invece analogie con Furore: "È completamente l'opposto. È uno show musicale dove i vip per partecipare devono dare prova di essere competitivi e mettersi in gioco. Non è un simpatico programma fine a stesso, ma si gioca sul serio. Sono tutte puntate a eliminazione diretta, la squadra che vince torna nella puntata successiva con un'altra squadra". Una chicca è rappresentata dalla sigla della trasmissione. "Ricordo programmi in cui c'erano sigle televisive che diventavano grandi successi, penso a Mike Bongiorno che aveva sempre le sue sigle. Così abbiamo scritto una sigla e l'abbiamo fatto interpretare ai protagonisti, puntata dopo puntata. Ogni puntata ha una sigla diversa con i protagonisti che interagiscono", ha sottolineato Enrico Papi.

Da Sarabanda a Name That Tune - al debutto su TV8 - si chiude un cerchio e torni protagonista di un quiz musicale. Se ti guardi indietro, come sei cambiato da quel Papi a questo Papi? Come presentatore e come uomo...

"Non sono cambiato come presentatore, sono sempre lo stesso. Non recito una parte, quello che sono sulla vita è così anche sul palco. Come uomo sono cresciuto perchè quando ho iniziato ad esempio non ero papà. E comunque sono successe tante cose che nella vita ti portano a cambiare. Sicuramente ho migliorato il mio carattere. Ma come conduttore sono lo stesso di anni fa", spiega Enrico Papi rispondendo alla domanda di Affaritaliani.it.

Presentando Guess my Age tre anni ci dicesti 'chi non risica non... Moooseca'. E sognavi un progetto ad hoc per Sanremo. Ci pensi ancora a una possbile partecipazione al Festival?

"Intanto abbiamo realizzato la sigla di “Name that Tune - Indovina la canzone”, un singolo che viene lanciato da Rtl. E' sempre un sogno quello di andare a Sanremo dopo essere stato sul palco (inviato nel backstage e conduttore del Dopofestival nel 2001, ndr). Pensi 'un anno ci voglio andare, così voglio divertirmi ad interpretare una canzone'. E come tutti i sogni rimangono lì..."

L’appuntamento con Name That Tune - Indovina la Canzone è per domani, martedì 14 settembre, alle ore 21.25, su TV8.