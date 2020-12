Fabrice Pascal Quagliotti, dai Rockets a Parallel Worlds. Video

Fabrice Pascal Quagliotti, storico tastierista dei Rockets, racconta ad Affariitaliani “Parallel Worlds”, il suo primo album da solista, un disco strumentale dalle ispirazioni cinematografiche che ha dedicato a Ennio Morricone. L’outfit è di Cinzia Diddi, la sua fashion designer, con la quale ha collaborato su più fronti in questo periodo di emergenza sanitaria: Fabrice ha sposato il progetto di Cinzia Diddi che ha convertito parte della produzione per realizzare mascherine, donandone migliaia in questi mesi alla comunità di Prato e non solo. Inoltre ha firmato la prefazione del libro “La stella più bella”, sempre di Cinzia Diddi, il cui ricavato dalle vendite viene donato alla Protezione Civile.