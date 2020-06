Fatelli di Crozza : Conte in conferenza, dopo aver promesso “l’infinito e oltre”

Maurizio Crozza ripercorre l’ultima conferenza stampa di Giuseppe Conte e afferma: “Ha optato per il genere “fantasy”: digitalizzazione, banda larga, riforma fiscale, ricerca, alta velocità e, dopo aver promesso “l’infinito e oltre”, ha superato sé stesso. Si è lanciato nella zampata finale, il Sacro Graal delle promesse: il Ponte sullo Stretto. In Liguria è tutto bloccato, cantieri fermi, gallerie pericolanti, manutenzioni bloccate, treni soppressi. La Liguria è blindata come Wuhan a gennaio e tu mi parli ancora del Ponte sullo Stretto? Guarda Conte, io ci sto dentro, ma allora me lo fai passare anche per Genova. Anzi fagli fare il giro lungo da Bologna che sta franando e già che ci sei me lo allunghi fino a Venezia che si è di nuovo allagata. Conte fai un ponte che attraversa tutto il Paese e chiamalo “Ponte sullo stretto… necessario”. L’artista genovese ha poi concluso commentando gli assembramenti nel corso della recente manifestazione in piazza del Centrodestra: “Di fronte ad ammucchiate così, in palese violazione della legge, cosa devono pensare quelli a cui hanno fatto un mazzo così fino a ieri? Salvini può fare quello che gli pare? Passi che sia amico di Orban e di Trump, passi salvarlo dal processo per “sequestro di persona”, passi non chiedergli indietro i 49 milioni che sono spariti ma, almeno, 400 euro di multa... daglieli!