Fratelli di Crozza : “autostrade. Benetton rendetevi utili…ridate gli utili”

Maurizio Crozza, nel corso del monologo di Fratelli di Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove, commenta con la sua pungente ironia gli ultimi sviluppi dell’inchiesta su Autostrade e sui Benetton aggiunge: “Cari Benetton, voglio dirvi una cosa: lo sapete quanto grano vi siete messi via in tutti questi anni? 6 miliardi… a fine mese ci arrivate. Però adesso che lo sapete prendetevi pure qualche ora per pensarci e “rendetevi utili… rendete gli utili”. Tra l’altro in questi giorni dovete chiudere l’accordo col Governo, giusto? Ecco, invece di fare felici solo i fondi esteri fate felici anche noi poveri italiani…”