il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, dopo aver gongolato per la citazione sul The New York Times, sulle prossime Elezioni Regionali afferma: “Io non ho bisogno di elezioni, i consensi mi danno al 240%. Ho i Grandi Elettori negli Stati Uniti che mi telefonano tutte le notti, perché c’è il fuso orario, che in lacrime mi dicono: “we want De Luca, quello del New York Times”! A me in Campania i cittadini non mi danno voti… mi danno bambini da benedire.