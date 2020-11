Fratelli di Crozza, il monologo: Qui in Lombardia è saltato tutto

Con la consueta caustica ironia Maurizio Crozza, nel corso del monologo di Fratelli di Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove, si rivolge direttamente al Governatore della Lombardia Attilio Fontana: “Il motivo per cui si lamenta è perché sostiene che Conte abbia deciso su dati non aggiornati. Ok Fontana… parliamone. Che dati avete voi, in Regione che siete così aggiornati? Dunque in questi giorni due dei miei autori, che stanno lavorando in smart working sono risultati positivi. In questa produzione, per fortuna siamo molto controllati. Beh tutti e due hanno comunicato all’azienda sanitaria regionale il risultato del tampone. Niente… non è successo niente. Nessuna chiamata, nessun tracciamento…nessun tampone ai conviventi. Ancora oggi i miei autori sul sito della Regione semplicemente non risultano. Qui in Lombardia è saltato tutto, Fontana! I dati non li deve aggiornare Conte – conclude Crozza - li devi aggiornare tu! Fontana ha il tipico atteggiamento di chi riga la macchina entrando in garage e poi dà la colpa alla saracinesca.