Fratelli di Crozza, Razzi difende l'amico Nino Caianiello

Nel corso di ‘Fratelli di Crozza’ - in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza/ Razzi difende l’amico Nino Caianiello al centro di una presunta rete di corruzione che coinvolgerebbe la Regione Lombardia: “Io credo che Nino è uno che per l’Italia ha fatto tanto, ma poi d’un’umiltà, riservato, che infatti manda avanti gli altri tipo Attilio Fontina, presidente della Lombardia. che sta lì tipo cartonato. Un po’ come quando esci che lasci la luce accesa a casa per scoraggiare i ladri non serve a niente… ma costa poco”