Il monologo di Maurizio Crozza: italiani in fuga dall’Italia. Il problema non e’ chiudere i porti per non fare entrare gli stranieri ma chiudere tutto per non fare uscire noi!

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza riflette su alcuni dati allarmanti che segnalano la fuga degli italiani dal nostro Paese: !Negli ultimi anni se n’è andato un italiano su dieci. Gli stranieri in Italia sono 5,2 milioni e gli italiani all’estero sono 5,8 milioni. Sono più quelli che sono andati di quelli che sono arrivati. E il Governo non vuol far scendere gli stranieri dalle navi? Ma bisognava andar lì ad accoglierli con le collane di fiori come in Polinesia! L’emergenza non è l’invasione è l’evasione. La dico meglio il problema non è chiudere “i porti” per non fare entrare loro è chiudere “tutto” per non fare uscire noi!”

“Live streaming ed episodi completi su discovery+”