Materazzi e Alessandro Cattelan, inciucio sotto gli occhi di Ilaria D’Amico

Una sfida a tinte nerazzurre senza esclusione di colpi tra Alessandro Cattelan e Ilaria D’Amico, ieri a EPCC LIVE. Per loro, il “gioco dei 3x3” con, in collegamento, 9 degli eroi dell’Inter del Triplete di 10 anni fa. La domanda è importante: se la risposta è sbagliata vince Ilaria, se è esatta è pareggio e si continua. In palio nel gioco, un tweet penitenza: “Credo che Buffon sia il terzo miglior portiere al mondo (e il secondo miglior fidanzato)”, per l’eventuale sconfitta di Ilaria; “Ripensando al contrasto Ronaldo-Iuliano… per me era fallo di Ronaldo”, in caso di Ale perdente. La domanda che può essere decisiva la fa Marco Materazzi, che sorprende tutti e fa scattare l’inciucio con Ale.

EPCC LIVE “ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno sempre disponibile on demand” Immagini concesse da Sky