Roma celebra 100 anni di Sordi. Verdone: un attore gigantesco

Roma, 15 giu. (askanews) - Il 15 giugno 2020 Alberto Sordi avrebbe compiuto 100 anni e Roma lo ha celebrato con un incontro in Campidoglio, dove è stata annunciata l'apertura il 16 settembre prossimo della villa dell'attore e della grande mostra a lui dedicata. La sindaca Virginia Raggi:"È sicuramente un momento da ricordare il centenario della nascita di Sordi. È stato un attore straordinario, che ha saputo descrivere i romani in modo pungente, ironico e malinconico, ha trovato sempre una vena umana anche nei personaggi più particolari ce li ha fatti amare, ci ha fatto identificare con loro".All'incontro organizzato dal Comune erano presenti, fra gli altri, gli ex sindaci Walter Veltroni e Francesco Rutelli e gli attori Carlo Verdone, Christian De Sica, Massimo Ghini ed Edoardo Pesce. Verdone ha definito Sordi "un attore gigantesco, una maschera unica e un grande rivoluzionario", perché "ha capovolto tutte le regole accademiche dell'arte drammatica e ha imposto un suo modo, unico, quasi futurista".Anche per De Sica Albertone è stato un rivoluzionario, perché ha cambiato completamente la comicità nel nostro Paese.