Sanremo, La Rappresentante di Lista racconta il brano "Amare"

Roma, 2 mar. (askanews) - "'Amare' è una canzone emozionante, una canzone appassionata e parla di rinascita. Ha avuto una gestazione molto lunga e ha trovato la sua forma espressiva ultima insieme a Dardust, con la sua produzione". Così La Rappresentante di Lista, ad askanews, in gara a Sanremo con il brano "Amare"."Dopo Sanremo - raccontano - il futuro è nel disco "My mamma", poi ci avventuriamo se possibile in un tour. Cercheremo di capire come affrontare la programmazione di un Festival, come immaginare altri spazi. Dobbiamo navigare un po' a vista".