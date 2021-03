Sessanta corti nominati per il premio Sorriso Rai Cinema Channel

Milano, 31 mar. (askanews) - Sono stati svelati questa mattina i 60 corti in nomination per il premio Sorriso Rai Cinema Channel, nell'ambito della XIV edizione del Festival Internazionale Film Corto "Tulipani di seta nera".I 60 lavori scelti per questa edizione, selezionati tra gli oltre 300 pervenuti da tutta Italia e dall'estero: al primo posto il Lazio, con 16 opere in concorso, seguito da Campania, Piemonte, Marche, Lombardia, Puglia e Sicilia. Molti i corti di provenienza straniera, con in testa la Spagna, presente con ben 7 opere in nomination, il Messico, e l'Austria, oltre a una produzione italo-svedese.Dal 1 aprile, sarà possibile visionare i 60 corti sulla piattaforma di Rai Cinema Channel alla pagina www.tulipanidisetanera.rai.it