"Small Axe", l'omaggio di McQueen alla comunità nera di Londra

Roma (askanews) - Arriveranno su Amazon Prime Video il 20 novembre i cinque film di "Small Axe", la miniserie che il regista Steve McQueen ha presentato alla Festa del cinema di Roma. Il premio Oscar per "12 anni schiavo" ha raccolto storie su personaggi e eventi storici della comunità afro-britannica di Londra tra gli anni Sessanta e Ottanta. Storie di razzismo, lotte, scontri, soprusi, eroismi.L'obiettivo del regista britannico era di mostrare al grande pubblico una storia non raccontata, quella dei suoi genitori, delle persone della loro generazione. Il suo è un omaggio alla resilienza, alla speranza, al senso di appartenenza della sua gente. Alla Festa di Roma il regista ha detto: "Volevo disperatamente fare questo film prima che tante persone della generazione dei miei genitori morissero. Non sono storie inventate, ma è la realtà di ciò che i neri hanno dovuto sopportare ogni giorno".