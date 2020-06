Tiziano Ferro ripercorre la sua carriera e fa auguri ai maturandi

Milano, 27 giu. (askanews) - Tiziano Ferro ripercorre qualche aneddoto della sua carriera e fa gli auguri ai maturandi, il popolarissimo cantante ha scelto questi temi per partecipare aRadio Italia l'ORA di ripartire. Il 27 e 28 giugno va in scena Radio Italia ORA, un evento unico e imperdibile, voluto e promosso dalla radio "sempre al tuo fianco" per ricominciare con una nuova veste, una nuova energia e tutti i colori della musica italiana.Una vera e propria rivoluzione del palinsesto: per 45 ore consecutive infatti i big della musica italiana prendono il comando della radio trasformandola in un proprio spazio, per un'ORA ciascuno.Non solo dialoghi esclusivi, ma anche racconti inediti, ospiti d'eccezione, session improvvisate, piccoli show e una selezione dei brani che più li hanno colpiti o del proprio repertorio: a Radio Italia ORA ciascun artista porta la propria idea, creando un vero e proprio programma firmato e voluto da lui.In onda su Radio Italia, Radio Italia Tv, in streaming su radioitalia.it, sui profili social ufficiali di Radio Italia su Facebook, Instagram, Twitter e sulle app gratuite iRadioItalia per iPhone, iPad, Android, Kindle Fire, Windows Phone e Windows10.Radio Italia ORA è un'esplosione di creatività attraverso la voce, la personalità e il talento degli artisti italiani. Hanno aderito in tantissimi: 45 big, proprio come gli anni da cui esiste la radio libera in Italia. Un vero e proprio cast stellare, che nelle due giornate realizzerà una sorta di "occupazione" del palinsesto.