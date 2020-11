Un senso di nostalgia in "Amarcord" primo album di Mameli

Milano, 2 nov. (askanews) - Un senso di nostalgia lega le canzoni di "Amarcord" il primo album ufficiale di Mameli, dopo Inno, il suo Ep di debutto. Mameli ha deciso di uscire con nuovo lavoro in autunno, mezza stagione, più fredda che calda, in un momento assai difficile."Amarcord significa io mi ricordo in dialetto romagnolo, divenuta celebre con il film di Fellini. L'album racconta di una nostalgia per una storia d'amore finita, non una fine dolorosa ma un puntino nella mia testa che ho sempre. Anche se apparentemente vivo la mia vita spensierata c'è qualcosa che mi torna sempre in mente".Nel disco sono presenti due ospiti Alex Britti e Lorenzo Fragola."Sono due collaborazioni diverse, con Alex ci siamo trovati subito musicalmente, mentre conosco Lorenzo da un po' ma non avevamo mai scritto e suonato insieme, questa cosa è nata dopo".Mameli ha scritto la canzone Futuro durante il lockdown."Per me è una canzone speciale perchè fotografa il momento, e anche ora a distanza di mesi mi aiuta a dare un senso a quello che stiamo vivendo in questi mesi, è sicuramente una canzone di speranza".