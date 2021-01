A Reggio Emilia inaugurata una piazza per Kobe Bryant

Roma, 26 gen. (askanews) - A Reggio Emilia inaugurata una piazza dedicata alla star dei Los Angeles Lakers Kobe Bryant e a sua figlia Gianna, nel primo anniversario dell'incidente in elicottero in cui persero la vita.Bryant da giovane aveva giocato per la squadra di basket di Reggio Emilia quando suo padre viveva in Italia.Il sindaco Luca Vecchi: "Kobe ha sempre mantenuto un rapporto con Reggio Emilia, con gli amici, gli allenatori, i legami che aveva costruito, possiamo dire che è cresciuto con uno spirito forte di reggianità ed è per questo che abbiamo voluto testimoniare questa grande riconoscenza a un anno dalla tragedia".