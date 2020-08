Calcio, Spezia in Serie A: è la prima volta in 114 anni

Roma, 21 ago. (askanews) - Lo Spezia vola in Serie A per la prima volta in 114 anni di storia. Superato il Frosinone nei play-off, la squadra ligure raggiunge la massima serie insieme e Benevento e Crotone.Ed è stata una notte di festa a La Spezia. Clacson, fumogeni e bandiere bianco nere, caroselli in strada. Dopo 99', recuperi compresi, è esplosa la gioia fuori dal Picco, in piazza Europa, in tutta la città. Una notte di festa senza distanziamento sociale, come avvenuto in tutti i festeggiamenti post trionfi in Italia, con migliaia di persone che si sono riversate in strada con la sola voglia di abbracciarsi e festeggiare. Solo in pochi con la mascherina; zero distanziamenti.Immagini sui social di Spezia Calcio e di alcuni tifosi