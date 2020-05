FEDERICA PELLEGRINI TORNA IN PISCINA AD ALLENARSI: 'PENSAVO PEGGIO..'. VIDEO

Federica Pellegrini è tornata ad allenarsi dopo il periodo di stop degli allenamenti per il lockdown dovuto alla pandemia di coronavirus. Inizia la fase 2 ancora per gli sportivi e la Divina ha potuto quindi far ritorno all'impianto Alberto Casstagnetti di Verona. “Devo dire che c’è solo da riprendere un po’ di fiato e un po’ di sensibilità. Sono contenta perché in queste settimane ho lavorato molto a corpo libero e sono riuscita a mantenere forza sulle spalle. Questo mi aiuterà a riprendere, prima, la mia “bracciata"… Però dai, pensavo peggio!”, ha detto Federica Pellegrini.