Nono scudetto alla Juve, i festeggiamenti dei tifosi a Torino

Torino, 27 lug. (askanews) - I tifosi della Juventus hanno festeggiato a Torino dopo che la squadra si è aggiudicata il suo nono scudetto consecutivo, vinto "matematicamente" dopo avere battuto 2-0 la Sampdoria."Ormai siamo tanto abituati a queste esperienze però 'vincere è l'unica cosa che conta', come è il nostro slogan - dice ad Afp il tifoso Antonino Pappalardo - quindi siamo contenti di avere ottenuto questo risultato nonostante questo periodo, speriamo di poter festeggiare al più presto"."Felicissimo - aggiunge Giuseppe Valerioti - non era scontato, abbiamo lasciato un po' di suspense a tutti gli altri". "È stato difficile, ma noi siamo i più forti - afferma Lorenzo Trisolino, con la maglia bianconera - ed è giusto che abbiamo vinto noi""Ho sempre reputato Sarri un grande professionista, perché è partito dall'eccellenza, una grande carriera, ha vinto l'Europa League l'anno scorso con il Chelsea - dice Lorenzo Tonello - sono anche contento per lui perché è un professionista che stimo".