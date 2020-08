Roma, 18 ago. (askanews) - Omaggio a Julian Bream, leggendario chitarrista classico e liutista britannico scomparso il 14 agosto a 82 anni. Concertista brillante, attivissimo e versatile era apprezzato per la vivacità e la ricchezza delle sue interpretazioni di un repertorio che copriva 4 secoli dal 1500 ai contemporanei; qui lo vediamo al liuto in un filmato di repertorio con Igor Stravinsky. Pubblicò oltre 40 dischi vincendo 4 volte il disco d'oro.La sua presenza favorì la nascita di un ampio repertorio che è stato scritto per lui: Benjamin Britten, Michael Tippett, William Walton, Hans Werner Henze sono solo alcuni dei compositori che gli hanno dedicato nuovi brani.Con l'avanzare dell'età aveva fondato il Julian Bream Trust per curare la formazione di giovani chitarristi e continuare a commissionare nuove opere per chitarra.