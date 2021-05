Vaccini, partito l'affondo per obbligare tutti - Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 25 maggio 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Boccia (Pd): “arriverà il momento in cui dovremo discutere in Parlamento di un vaccino obbligatorio per tutti” – Villani (presidente pediatri): “obbligo vaccinale è extrema ratio” – Palazzani (vicepresidente Comitato Bioetica): “Non ci sono ostacoli giuridici per l'obbligo vaccinale, è possibile da un punto di vista giuridico, bisogna capire se è un'iniziativa opportuna” - Secondo Repubblica chi non si vaccina è disoccupato, vive in aree rurali ed ha un basso livello di studio - Loretta Bolgan: “ecco i quattro potenziali rischi della somministrazione del vaccino anti-covid ai bambini” – Cdc Usa, “bambini devono indossare le mascherine perché non sono vaccinati” – Mascherine, secondo un sondaggio 7 italiani su 10 vorrebbero tenerla anche d’estate - Pfizer, allo studio somministrazione terza dose insieme al vaccino contro lo pneumococco – Alla Camera il decreto Covid blindato dal governo - L’avvocato Alessandro Fusillo spiega il criterio del ricorso collettivo contro l’obbligo vaccinale dei sanitari – Brindisi, sospesi altri cinque infermieri che non si sono vaccinati - Zambon avvalora ipotesi fuoriuscita del virus da laboratorio Wuhan - Diossido di cloro, rivista scientifica pubblica uno studio in peer review sull’efficacia come cura covid - Lo scrittore Pietro Ratto lancia un messaggio alle forze dell’ordine – Berlino, arrestati per manifestazione non autorizzata attivisti del movimento Querdenken - La battaglia di Francesco Carbone e dell’associazione Governo del Popolo: “basta con gli insabbiamenti delle denunce tramite il modello 45”