Ci si può fidare di Draghi e del suo passato? Il tg VERO GIORNALE

Germania, scienziati imbeccati dal governo per fornire dati che giustificassero le misure repressive - La metamorfosi di Salvini in due tweet: nel 2017 considerava Draghi complice del massacro della nostra economia, tre anni dopo: “ben vengano uomini come Draghi” – Valerio Malvezzi: “il principale obiettivo di Draghi sarà la guerra al contante, ultimo strumento di controllo sociale” - Lo storico Bizzi: “Draghi si metterà di traverso al progetto del Grande Reset di Davos” – Draghi conquista i gilet arancioni - Rovigo, focolaio in geriatra: si vuole dare la colpa al personale non vaccinato – Pistoia, casi di positività centro disabili dopo la vaccinazione - Germania, negoziante scarica l’abbigliamento invenduto davanti al Parlamento – Supermercati Kroger offrono 100 dollari ai dipendenti che si vaccineranno - Danimarca, arriva il certificato vaccinale sullo smartphone – Il lapsus del ministro canadese: “vaccino per eliminare anziani più vulnerabili” – Week-end di proteste contro le restrizioni al confine tra Austria e Germania