Cure negate e vaccini, il duro affondo di Mons.Viganò: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 20 maggio 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Pandemia, vaccini, cure negate: il durissimo affondo di mons. Carlo Maria Viganò – Decine di medici e scienziati hanno scritto in Uk all’Mhra per esprimere la loro grave preoccupazione per le proposte del governo sulla vaccinazione ai bambini - Il sottosegretario Costa: “dobbiamo sempre più legare il green pass alla libertà di circolare” – Friuli, i sanitari che non si sono vaccinati sono 5 mila - Nuove rivelazioni del premio nobel Montaigner: “le vaccinazioni hanno creato le varianti” – Croce rossa americana e donazioni di sangue: non accettato il plasma convalescente dei vaccinati ma solo dei pazienti che hanno sviluppato gli anticorpi in modo autonomo - Bolzano, a ruba le vaccinazioni per i 18enni con Astrazeneca - Si apre a Roma il Global Health Summit: tra gli ospiti anche Bill Gates – Bolivia, video di qualche mese fa documenta conferenza di alcuni medici sull’efficacia del diossido di cloro - Germania, governo accusato di falcidiare le imprese familiari e di favorire Amazon – Pino Cabras annuncia mozione per riconoscimento stato palestinese - Ufo, arrivano anche le ammissioni dell’ex presidente Obama