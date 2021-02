Lockdown inefficaci, studio di Stanford boccia l'Italia: il tg VERO GIORNALE

Studio Stanford: “strategia di Svezia e Corea del Sud più efficace di quella italiana” - Zone Rosse e restrizioni: non sembra esserci discontinuità nel governo Draghi - Gelmini (nuovo ministro affari regionali) in continuità con il precedente governo: “se servono scelte di rigore, si fanno” – Olanda, tribunale dell’Aia ordina al governo di recovare il coprifuoco: “non è dimostrata l’urgenza del provvedimento” - Riparte la corsa per nuove restrizioni: Iss ed Europa chiedono rafforzamento delle misure – Vaia (direttore Spallanzani): “no ad un nuovo lockdown” – L’associazione presidi: “difficile il ritorno a scuola al 100%” - Tar Campania respinge il ricorso di due genitori contro l’ordinanza di alcuni sindaci che avevano chiuso le scuole - Aifa, dopo un mese di vaccinazioni anticovid: 7.337 reazioni avverse e 13 morti – Grecia, 85enne muore dopo la somministrazione del vaccino: caso simile a quanto avvenuto nei giorni scorsi a New York - Vaccino, infermiere positivo dopo II° dose. Sindacato medici: “Non è panacea" – Il Sudafrica restituisce il vaccino Astrazeneca - L’Antitrust mette nel mirino la mascherina dei Vip – Freddo record in Texas che non si vedeva da 100 anni: ed il surriscaldamento? -