Mascherine a scuola, Tar: "dpcm illegittimo" - Il tg VERO GIORNALE

Tar Lazio annulla il Dpcm del 3 novembre sull’obbligo delle mascherine a scuola: successo dell’Associazione Vaccipiano - Il monito di un monaco buddista – Tel Aviv, bar riapre come centro di vaccinazione – Anche la Germania sta valutando l’introduzione del pass vaccinale per accedere ai luoghi pubblici – Modena, operatrice sanitaria positiva dopo la seconda dose del vaccino - Il fisico Sestili: “dato decessi in calo per la quinta settimana consecutiva” – Primo atto del governo Draghi: prorogati spostamenti tra regioni a prescindere dal colore, in zona rossa vietate visite ai parenti – Massimo Citro a Byoblu24: “la cura esiste ed i risultati sono molto rapidi” - Merano, per entrare ed uscire serve un test antigenico negativo – Inail, per chi non si vaccina non c'è infortunio sul lavoro - Fusaro ad Affari: “Non l’avete ancora capito? Non è un’emergenza temporanea, è la nuova normalità" – Brindisi, genitori protestano contro la Dad: “i figli non si collegheranno per le lezioni” – Roma, manifestazione contro il governo Draghi. Tornano in piazza anche baristi e ristoratori - Diverse centinaia di persone hanno protestato in Svizzera contro le misure anti-coronavirus decise dalle autorità federali – Canada, proteste anti-restrizioni ad Alberta: arresti - Esposto contro il professor Galli: “Diffusione di notizie false atte a turbare l’ordine pubblico con conseguente procurato allarme, generazione di crimini contro l’umanità con misure drastiche che portano segnatamente alla libertà di circolazione, alla libertà di iniziativa economica, alla libertà di riunione, di associazione” - “Imprenditori pronti ad aprire fabbriche e aziende per vaccinare dipendenti e loro familiari”: la proposta del presidente di Confindustria Bonomi – Olanda, governo approva nuova legge per blindare il coprifuoco - Proseguono i blitz mediatici di Bill Gates sul clima: dove vuole arrivare? - In otto anni spariti oltre 77mila negozi: i dati Confcommercio 2012-2020