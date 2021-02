Mascherine in classe, prima vittoria al Tar: il tg VERO GIORNALE

Ricerca sui nuovi vaccini pubblicata ad Ottobre 2020 e ignorata: “possibili gravi danni polmonari” - Mascherine a scuola, grande vittoria per i genitori che hanno fatto ricorso al Tar del Lazio - Tar Umbria riapre gli asili, il Consiglio di Stato li richiude - L’associazione presidi raccomanda a scuola una doppia mascherina per insegnanti e studenti – Ricciardi e Palù spingono per nuovo lockdown, Speranza fa slittare la riapertura dello sci - Gismondo su un possibile nuovo lockdown: “sarebbe un disastro sociale, economico e psicologico” - Il vicepresidente del Bundestag, Wolfgang Kubicki: “con continue chiusure rabbia può trasformarsi in violenza” – Tampone negativo richiesto ai camionisti diretti in Germania, lunghe code - Certificato vaccinale o di negatività per entrare in Sardegna: l’annuncio del governatore Solinas – Anche l’Oms spinge sull’acceleratore sul passaporto vaccinale per i viaggi internazionali – Comitato Bioetica: permettere l’assistenza alle persone malate - Chiuso e multato il ristorante di Milano rimasto aperto la sera con gazebo per fare i tamponi - Danni tra i 10 e 12 miliardi di euro: Coldiretti stima il danno della chiusura dell’ultima parte della stagione invernale