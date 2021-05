Massimo Mazzucco: "ecco perché ostacolano le cure" - Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 17 maggio 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Massimo Mazzucco, nuovo video sulle cure negate contro il Covid – Covid, idrossiclorochina può essere utilizzata off label: ministero della Salute autorizza stabilimento a produrre il medicinale – Governo apre ai tamponi salivari (parificati a quelli nasali) e cambia criteri per zone colorate - Germania, crolla la narrativa del lockdown giustificato dalla mancanza di posti in terapia intensiva – Tribunale di Belluno, confermato orientamento contro i sanitari che non si erano voluti vaccinare - Svizzera, si apre la questione sul consenso vaccinale autonomo dei bambini di dieci anni – Mentre in Danimarca alla stessa età potrebbero essere in grado di decidere di cambiare sesso Governo assolda gli influencer per divulgare la vaccinazione tra i teen ager – Scozia, studentessa afferma che le donne devono avere la vagina: azione disciplinare dell’università – Liguria, ex consigliere regionale 82enne muore alcuni giorni dopo la seconda dose di Pfizer – Biella, 61enne muore quattro giorni dopo la vaccinazione con Johnson&Johnson: Procura apre inchiesta – Venezia, 51enne muore il giorno dopo la vaccinazione con Pfizer - Uk, ecco i dati aggiornati delle reazioni avverse ai vaccini - Francia, l'ingegnere Philippe Pradat e la tossicologa Véronique Malard in una lettera ai senatori paventano il rischio di un morto ogni 700 vaccinati – Fauci: “covid non si può eliminare, richiamo ogni anno” - Alle Iene il caso del Tso di Fano, servizio monopolizzato dal “costituzionalista” - Trump: “brogli evidenti in Arizona, come dimostra la devastante lettera del presidente del senato dello stato”