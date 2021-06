Obbligo vaccini, Consiglio d'Europa chiede spiegazioni: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 3 giugno 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Generale Figliuolo e le reazioni ai vaccini: “più effetti collaterali dalla pillola” - Obbligo vaccinale, l’avvocato Mauro Sandri: “Consiglio d’Europa ha chiesto chiarimenti all’Italia” – Verona, tribunale respinge ricorso di una infermiera di una Rsa che non si era vaccinata - Terzigno, 62enne muore dopo il vaccino - Ancona, figlio chiede la verità per la morte del padre 72enne dopo la prima dose del vaccino – Inghilterra, misteriosa morte di una baby sitter - Alberto Ferrarini e la riflessione sulle persone che non vogliono il vaccino - Figliuolo ammette: “non vaccinati 2 milioni e 100 mila over 60” – Vaccini magnetici, la spiegazione della dottoressa Bolgan: “si tratta di nanobiglie magnetiche per la purificazione” - Cure, si allarga il fronte dei farmaci che funzionano – Origine virus, anche Silvestri apre all’ipotesi artificiale - Chivasso, legali di Rosanna hanno chiesto il dissequestro del locale - Slovenia, Corte Costituzionale dichiara illegittimo il coprifuoco e boccia le restrizioni alla libertà, invalidati i molti dei decreti adottati dal governo – Pubblicate le mail del dott. Fauci ai cinesi – “The Machine”, il brano dei The Regal