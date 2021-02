Puglia, obbligo vaccinale per i sanitari: il tg VERO GIORNALE

Puglia, consiglio regionale introduce obbligo vaccinale per gli operatori sanitari - Il giuslavorista Cazzola: “il dipendente che non si vaccina può essere licenziato” - Testimonianza dagli Usa: “mio padre si è addormentato dopo il vaccino e poi è morto” – "Altri 33 mila morti entro giugno": Bill Gates studia i dati Covid dell'Italia - Covid, contro le varianti sono efficaci alcuni antivirali naturali – Suicida l’ex presidente dell’Antitrust Antonio Catricalà – Governo Draghi come quello Conte, restrizioni ad oltranza, nuovo Dpcm arriverà fino a Pasqua – Così vogliono gli italiani, sempre più dipendenti dallo Smartphone: nell’anno del Covid netto aumento di utilizzo - Lockdown, in aumento i disagi neuropsichiatrici in bambini ed adolescenti - Scuola, Tar annulla ordinanza di Emiliano ma il governatore non si arrende – Il limite delle proteste in Italia: molta frammentazione e scarsa partecipazione - Dakota, Camera approva disegno di legge che rende illegale l'obbligo delle mascherine - Germania, si prepara il più alto numero di cause contro lo stato da parte degli imprenditori danneggiati dal lockdown - Sara Cunial chiede in aula la messa in stato d’accusa del presidente Mattarella