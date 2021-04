"Riapriremo senza pass vaccinale e coprifuoco": il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 22 aprile 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Lo Palco in tv: “vaccinati possono contagiare, come quei medici che hanno portato il virus in reparto” - “Io Apro” annuncia: “riapriremo il 26 aprile senza pass vaccinale e senza coprifuoco” – Poliziotti a cena nel ristorante aperto di sera? C’è una convenzione con la Prefettura svolgendo servizio fuori sede - La manifestazione a Roma dei sanitari: “non scambiamo il pane con la libertà” – Ancona, medico indagato: avrebbe somministrato soluzione fisiologica al posto del vaccino - Anche il Bundesrat approva la nuova legge restrittiva in Germania - Il protocollo di cure domiciliari che continua a funzionare. Il dott. Scalabrino: “Su 100.000 pazienti, in ospedale finiscono 3 o 4” – Ministero e Aifa hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato dopo la bocciatura del Tar al protocollo con tachipirina e vigile attesa - Becchi e Ziboldi su Affari Italiani: “smentita efficacia del lockdown: sotto i 65 anni il virus non fa danni” - Se i contagi avvengono al chiuso, a cosa serve allora il coprifuoco estivo? - Pesaro, tamponi a tappeto tra gli studenti - Gita online a scuola con tanto di pranzo al sacco, il giornalista indipendente Matteo Gracis ne chiede conto all’istituto - L’avvocato Marco della Luna: “Con Covid e vaccini perenni ecco trovata la ricetta del business perpetuo” – Cina, Xi Jinping invoca la realizzazione di un “Nuovo Ordine Mondiale”