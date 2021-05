Rosanna e quell'Italia che non si piega: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 7 maggio 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Bolsonaro: “Non è che stiamo affrontando una guerra batteriologica?” - Sequestro Torteria di Chivasso, Rosanna: “ho rischiato il Tso”. Sabato davanti al suo locale nuovo raduno di solidarietà per un altro “aperitivo” - Fano, Tso al 18enne. Sgarbi: “dittatura di un’ideologia imposta, neanche nei regimi” – Ordinanza di Toti per anticipare il pass vaccinale - Germania, come previsto per i vaccinati allentamento delle restrizioni – Nessun obbligo di mascherine a scuola, tribunale superiore conferma in Germania decisione del giudice di Weimar – Studio di Lipsia, vaccinati possono essere comunque contagiosi – Estensione vaccinazioni a fascia pediatrica, diffida del Ciatdm - Vaticano ribadisce bontà scelta vaccinale – Medici svedesi: “non vaccinate giovani e sani” – Sta cambiando la narrativa? Rezza: “covid diventerà come influenza endemica” – Dal 12 aprile sta veramente cambiando tutto? L’analisi di Nicola Bizzi - Prezzi delle materie prime in aumento, ci saranno problemi di approvvigionamento? - Schizzano sempre più in alto le esportazioni della Cina – La Lagarde e l’euro digitale che sarebbe richiesto a gran voce dai cittadini europei - Continua la guerra di Twitter a Trump: sospeso account che rilanciava la sua nuova piattaforma