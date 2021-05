Si incatena al banco senza mascherina, tso ad un 18enne - Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 6 maggio 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

18enne non vuole mettere la mascherina al banco e si incatena. Poi gli fanno un tso e viene portato in psichiatria - Chivasso, con un grande dispiego di forze dell’ordine, sequestrata “La Torteria” di Rosanna, un fabbro ha cambiato anche la serratura - Francia apre vaccinazioni anche a ragazzi di 16 o 17 anni con certi tipi di malattie – Matera lancia la notte bianca delle vaccinazioni per gli anziani - Moderna è ormai pronta con un’ulteriore dose di richiamo contro le varianti più “pericolose” del Covid – Seychelles ha il record di popolazione vaccinata ma il virus dilaga ed ha deciso nuove pesanti restrizioni – Arezzo, 69enne muore dopo il vaccino Pfizer - Studio di Finlandia e Danimarca conferma nesso tra vaccino Astrazeneca e trombosi – San Marino chiude il reparto covid per mancanza di pazienti – Il bollettino dei sani e dei vaccinati - Migliaia di avvocati vogliono una nuova Norimberga per Cdc, Oms e gruppo di Davos - Sara Cunial porta in aula la voce dei sanitari che lottano per le cure domiciliari e per la libertà vaccinale – Treviso, infermiera indagata: avrebbe fatto finta di iniettare il vaccino - Mascherine usa e getta, l'allarme: contengono nanoplastiche e inquinanti – Norvegia procede spedita per un suo pass vaccinale interno per accedere ad eventi pubblici - Florida, il governatore ha sospeso tutte le rimanenti restrizioni – Usa, rischio di una nuova crisi stile anni ‘70 Salvini già sponsorizza Draghi per la presidenza della Repubblica