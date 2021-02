Troppo allarmismo sulle varianti: il tg VERO GIORNALE

Ricciardi stangato dal Corriere, Il Giornale pubblica le intercettazioni dei mediatori che si auguravano un nuovo lockdown: sta cambiando qualcosa anche a livello mediatico? - L’ospedale Sacco smentisce Galli: “nessun reparto intasato per le varianti” – Milano, negli ospedali San Paolo e San Carlo ricoveri in calo nonostante le varianti – Torriglia, il sindaco manda i vigili a casa di chi non si vaccina per firmare un modulo di dissenso - Garante della Privacy: “datore di lavoro non può acquisire dati sulla vaccinazione del dipendente ma su indicazione del medico può ritenere alcune funzioni non idonee alla sua condizione – Catania, quattro operatori sanitari positivi dopo il vaccino – Genova, infermieri rifiutano il vaccino e diventano positivi: scoppia il caso - Israele, il green pass è realtà: da domenica si puà andare in palestre, piscine, hotel ed altri luoghi solo dopo aver fatto la vaccinazione – Vaticano, demansionamento o licenziamento per chi non si vaccina – Venezuela, allentate restrizioni: si festeggia il carnevale nelle spiagge – Texas, il black-out ha colpito circa 2,3 milioni di persone e in quasi 300.000 abitazioni non arriva l'acqua.