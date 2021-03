Un decreto per obbligare i sanitari a vaccinarsi: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 26 marzo 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Draghi annuncia un decreto per l’obbligo vaccinale dei sanitari - Messina, insegnante di 54 anni in coma farmacologico: si era vaccinata l’11 marzo - Pfizer annuncia l’avvio di uno studio globale per testare il vaccino nei bambini da 6 mesi a 11 anni – Vaticano vaccinerà 1200 poveri - Sileri: “La libertà si riconquista con i vaccini” – Franco Caminiti su Affari Italiani: “un passo dopo l'altro: dal passaporto vaccinale al microchip – L’Europa accelera sul passaporto vaccinale: vota a favore anche la Lega – La denuncia dell’attivista politica israeliana Ilana Rachel Daniel “qui da noi stanno accadendo cose terribili che presto capiteranno ovunque” - Norvegia rinvia la decisione su ripresa vaccinazioni con Astrazeneca – Campania annuncia l’acquisto del vaccino Sputnik V – Putin contro l’Ue: “fa gli interessi dei cittadini o dell’industria farmaceutica” – L’avvocato Marco Mori: “ordinanza di Belluno contro la Costituzione” - Tribunale di Milano: dichiarare il falso nell’autocertificazione non è reato – Sgarbi in aula: “avete fatto tutto per bugia e finzione” - Studio Birmingham: “tamponi rapidi inaffidabili sugli asintomatici” – Tar Del Lazio: “scuole aperte anche in zona rossa” – Migliaia di adesioni per “Blocchiamo l’Italia”, la protesta che ha congelato il traffico in molte città di ristoratori, riders ed altre attività che non possono lavorare