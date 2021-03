"Vaccini rischiosi", dossier FRI al ministro Cartabia: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 31 marzo 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Obbligo vaccinale sanitari, no al licenziamento, spostamento a mansioni inferiori o sospensione temporanea dello stipendio fino a quando non calano dati relativi al contagio o si raggiunge immunizzazione - Obbligo vaccinale per i sanitari, FRI scrive una lettera aperta al ministro Cartabia – Puglia, sanitari che non si vaccinano rischiano multa fino a 5 mila euro - Formia, cinque infermieri positivi: erano stati vaccinati con Pfizer, allora l’obbligo a cosa servirebbe? - Morta l’insegnante di Messina di 55 anni, in coma da alcuni giorni dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca, aperta un’inchiesta - Astrazeneca, dopo lo stop tedesco Ema ribadisce: “benefici superano i rischi, possibile nesso causale con le trombosi” – Pfizer-Biontech: “vaccino sicuro anche nella fascia 12-16 anni” - Anche il Corriere scopre che ci sono le cure domiciliari che funzionano - Australia, il video di un’italiana: “dopo il lockdown qui siamo tornati alla vita normale” – Senegal, la denuncia di un’attivista: “i governi europei continuano a impoverirci ed a manovrare i nostri politici”