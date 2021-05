Vaccini e Spike, due studi bomba dagli Usa: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 5 maggio 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Altro che Fedez, quando la censura colpì davvero Elio e le Storie tese nel concertone del primo maggio 1991 - Byoblu risponde al filosofo Lamendola: “nessuna censura, interrotto solo per esigenze di tempi televisivi” – Studio rivoluzionario del Salk Institute for Biological Studies: “covid malattia vascolare, proteina Spike danneggia le cellule”, proprio quella che i vaccini fanno produrre al corpo umano - Obbligo sanitari, emendamenti di Paragone e Ciampolillo chiedono l’abrogazione dalla conversione del decreto - Belgio, maxi attacco hacker ha bloccato tuttala rete pubblica e governativa – Prof. Bellavite in tv davanti a Bassetti e Sileri: “vaccini sperimentali, bisogna essere consapevoli dei rischi” – Sempre a “Dimartedì” Francesca Donato (Lega) parla dell’importanza delle vitamine ma gli altri ospiti la attaccano - Pfizer sembra sicura: arriverà a breve l’autorizzazione dell’Ema per la vaccinazione degli adolescenti – Vaccini nelle scuole una volta approvati: ecco il piano del governo - Sottosegretario Amendola: “certificato verde non è un passaporto” – Testimonianza dall’India: “situazione complicata ma non così grave come dipinta in Italia” - Usa, invito a cambiare i certificati post-mortem per ottenere i rimborsi funebri – La reazione di un barista all’arrivo dei vigili – Per la prima volta rilasciate zanzare geneticamente modificate: progetto di Oxitec, società finanziata da Bill Gates