WHITE Milano per l'alta Moda Estiva

WHITE Milano, patrocinato dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano è stato presentato presso Hotel Portrait Milano con la partecipazione e interventi di Massimiliano Bizzi presidente e fondatore WHITE, Simona Severini direttore generale WHITE, Alessia Cappello assessore sviluppo economico lavoro, moda design comune MI,Mario Boselli presidente Fondazione Italia Cina,Moreno Vignolini presidente Confartigianato Moda,Toyo Tagliaferri head of sales Summergames e Antonio De Rosa Belmond area retail manager Italy, Spain,Portugal. Il format resort è interamente dedicato alla moda di piena estate. L’edizione di WHITE Giugno in programma dal 15 al 17 presso il Superstudio Più in via Tortona 27 sarà il contenitore in cui poter scoprire e valutare le novità 2025. Una moda estiva elegante e raffinata che spazia dalle collezioni prêt-à-porter alle capsule resort, in grado di vestire più occasioni (dalla giornata in spiaggia al cocktail serale) mantenendo il perfetto equilibrio tra la sofisticatezza di un look ricercato e la libertà che dona indossandolo. All’interno del salone saranno presenti circa 100 brand provenienti da tutto il mondo e che riconoscono WHITE come una delle vetrine più affermate e consolidate del settore. Tutte le collezioni selezionate per questa edizione, dall’abbigliamento agli accessori, rispondono alla crescente domanda del mercato di avere un guardaroba estivo versatile, declinabile per più occasioni, facilmente abbinabile senza però rinunciare a nulla in termini di stile e qualità. Per questa ragione il brand mix è variegato e accontenta più gusti, soddisfando la necessità di vivere l’estate in maniera più completa, senza limitarsi alla vita da spiaggia.

Servizio realizzato da Nick Zonna