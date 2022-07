Mahmood: "È finito sotto!". Ecco che cosa è andato storto con due fan

Due fan chiedono a Mahmood di scattare una foto e qualcosa è andato storto

Mahmood è in Sardegna, dove sta trascorrendo le vacanze. Tra un bagno e l’altro, mentre il cantante si sta bagnando la testa sott’acqua, viene riconosciuto da due fan, che gli chiedono di scattare un selfie. Quando le ragazze stanno per passare il cellulare nelle mani del cantante, forse la sua poca stabilità in acqua o la salsedine, qualcosa va storto e lo smartphone gli scivola cadendo in acqua.

Il fatto è diventato subito virale prima su Instagram attraverso delle stories e successivamente su Twitter. L’account MariaClaraPra ha caricato sul social il momento esatto dell’incidente.

Ale sì bell' e bravo e ti si ama, non so però se la proprietaria del telefonino ti ha amato così intensamente quando le hai fatto cadere in acqua il cellulare 😅📱🌊😂@Mahmood_Music pic.twitter.com/Vwd4BiR3EF — Clara (@MariaclaraPra) July 5, 2022

Qui, il cantante è visibilmente preoccupato e in colpa, si porta le mani al volto con la speranza che il telefono delle fan possa tornare presto a funzionare. Come l’hanno presa invece le ragazze? Pare bene. La conferma infatti non tarda ad arrivare. Sotto l’ultimo post dell’artista le due hanno commentato: "Quando chiedi un selfie a…".